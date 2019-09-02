Агенты Ташаева согласовывают детали перехода игрока в «Рубин» на правах аренды
Как стало известно «Чемпионату», агенты полузащитника московского «Спартака» Александра Ташаева сейчас согласовывают последние детали аренды игрока в «Рубин» до конца сезона. Если аренда состоится, то она не будет включать право выкупа, а большую часть зарплаты будет платить «Спартак».
Ташаев перешёл из «Динамо» в «Спартак» летом прошлого года. В сезоне-2018/19 полузащитник принял участие в 17 матчах Российской Премьер-Лиги и отдал результативную передачу. В нынешнем сезоне Ташаев сыграл в 3 матчах чемпионата России, но не отметился результативными действиями.
«Спартак» набрал 14 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Рубин» (10) — на 9-м месте. Лидером соревнований на данный момент является «Краснодар».
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