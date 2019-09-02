«Рубин» отзаявил Сорокина

Казанский «Рубин» исключил из заявки на сезон защитника Егора Сорокина.

Ранее сообщалось, что о переходе Сорокина договорился «Краснодар». Сумма трансфера составила € 4 млн плюс бонусы от дальнейшей продажи игрока.

23-летний Сорокин выступал за «Рубин» с 2014 года. Всего за казанский клуб он провёл около 60 матчей и забил семь голов.

В составе «Рубина» оклад Сорокина был около 20 млн рублей в год, в «Краснодаре» он вырастет до 40-50 млн рублей. Отмечается, что у Сорокина нет агента, поэтому клубы договаривались напрямую, а посредником выступил Алексей Рыскин – агент и спортивный директор «Ростова».



Ранее в СМИ сообщалось, что «Зенит» в зимнее трансферное окно хотел подписать контракт с Сорокиным. Клубы достигли договорённости о переходе, но сам футболист отказался покидать казанский клуб.