Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Рубин» отзаявил Сорокина

«Рубин» отзаявил Сорокина
Футбол / РПЛ 0

Казанский «Рубин» исключил из заявки на сезон защитника Егора Сорокина.

Ранее сообщалось, что о переходе Сорокина договорился «Краснодар». Сумма трансфера составила € 4 млн плюс бонусы от дальнейшей продажи игрока.

23-летний Сорокин выступал за «Рубин» с 2014 года. Всего за казанский клуб он провёл около 60 матчей и забил семь голов.

В составе «Рубина» оклад Сорокина был около 20 млн рублей в год, в «Краснодаре» он вырастет до 40-50 млн рублей. Отмечается, что у Сорокина нет агента, поэтому клубы договаривались напрямую, а посредником выступил Алексей Рыскин – агент и спортивный директор «Ростова».

Ранее в СМИ сообщалось, что «Зенит» в зимнее трансферное окно хотел подписать контракт с Сорокиным. Клубы достигли договорённости о переходе, но сам футболист отказался покидать казанский клуб.

Агенты Ташаева согласовывают детали перехода игрока в «Рубин» на правах аренды
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент