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Ташаев перешёл в «Рубин» на правах аренды

Ташаев перешёл в «Рубин» на правах аренды
Футбол / РПЛ 0

Как стало известно «Чемпионату», аренда полузащитника московского «Спартака» Александра Ташаева в «Рубин» согласована.

Ранее стало известно, что агенты футболиста согласовывают последние детали аренды игрока в «Рубин» до конца сезона. Сообщалось, что аренда не будет включать право выкупа, а большую часть зарплаты будет платить «Спартак».

Ташаев перешёл из «Динамо» в «Спартак» летом прошлого года. В сезоне-2018/19 полузащитник принял участие в 17 матчах Российской Премьер-Лиги и отдал результативную передачу. В нынешнем сезоне Ташаев сыграл в 3 матчах чемпионата России, но не отметился результативными действиями.

«Спартак» набрал 14 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Рубин» (10) — на 9-м месте. Лидером соревнований на данный момент является «Краснодар».

Агенты Ташаева согласовывают детали перехода игрока в «Рубин» на правах аренды
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