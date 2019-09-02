Ерохин – об игре со «Спартаком»: во 2-м тайме ребята «наелись», поле было вязкое

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин рассказал о ходе матча 8-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:0).
«Игра была достаточно интенсивной, во втором тайме мы могли не доводить до нервной концовки, а решить всё окончательно в основное время. У нас было несколько моментов, когда могли забивать и второй. Конечно, играть без мяча во втором тайме было физически сложно. Повторюсь, поле было тяжеловатое, вязкое, ребята «наелись», поэтому не так просто было контролировать мяч. В контратаку выходили максимум четыре человека, но это было продиктовано ходом игры.
Когда фолили, не думали, что в «Спартаке» уже нет Фернандо, который мог забивать со штрафных. Сейчас в «Спартаке» тоже есть квалифицированные игроки, которые могут пробить. В обороне «Зенит» сыграл достаточно строго, во время штрафных были готовы помочь вратарю, Лунёв хорошо выручал. Такого, что мы чувствовали себя спокойнее из-за того, что у «Спартака» не получались дальние удары, не было. Им было тяжело проникать в нашу штрафную, поэтому приходилось бить издалека.
Что касается того, что я часто менял позицию на поле, то в этом есть своя специфика. Нужно быстро адаптироваться к каждой. Выходил справа, выигрывал борьбу, потом было необходимо произвести замену. Для меня свойственно всегда идти в отбор, бороться. Комфортнее всего мне играть ближе к атаке, но на поле вышел с большим желанием помочь команде как в обороне, так и ближе к чужим воротам», — сказал Ерохин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
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