«Рубин» объявил о переходе Ташаева

Полузащитник «Спартака» Александр Ташаев перешёл в «Рубин», сообщается на официальном сайте казанского клуба.

«Рубин» арендовал футболиста до конца сезона-2019/20. Хавбек будет играть за рубиновых под 88-м номером.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что аренда не будет включать право выкупа, а большую часть зарплаты будет платить «Спартак».

Ташаев перешёл из «Динамо» в «Спартак» летом прошлого года. В сезоне-2018/19 полузащитник принял участие в 17 матчах Российской Премьер-Лиги и отдал одну результативную передачу. В нынешнем сезоне Ташаев сыграл в 3 матчах чемпионата России, но не отметился результативными действиями.



«Спартак» набрал 14 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Рубин» (10) — на 9-м месте. Лидером соревнований на данный момент является «Краснодар».