Коноплянка: «Шахтёр» захотел меня больше, чем остальные клубы

Украинский полузащитник Евгений Коноплянка поделился впечатлениями от перехода из «Шальке» в «Шахтёр».



«Настроение радостное, но в то же время я уставший, потому что спал всего лишь три часа. Хочется побыстрее набраться сил. Но очень счастлив! Готов добиваться успехов с новой командой. Да, я рад вернуться на Украину. Это мой дом.

Лигу чемпионов на сто процентов не пропускал. Плюс за дерби «Шахтёр» — «Динамо» тоже всегда интересно наблюдать. Я знаю всех игроков — для меня здесь никаких сюрпризов.



Несколько лет назад мог перейти в «Шахтёр»? Было дело. Скажу так: «Шахтёр» захотел меня больше, чем остальные клубы. Мне приятно, и я отвечаю взаимностью. Счастлив быть в семье этой команды и клуба. Готов ли бороться за чемпионство? Об этом даже нечего говорить — задача номер один. Поэтому я здесь. Хочу каждый год поднимать трофей чемпиона Украины", — приводит слова Коноплянки официальный сайт «Шахтёра».