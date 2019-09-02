Директор «Витесса»: мы не смогли отказаться от предложения «Зенита» по Караваеву

Технический директор арнемского «Витесса» Мохаммед Аллах прокомментировал переход российского защитника клуба Вячеслава Караваева в петербургский «Зенит».
«Переход состоялся в последний день трансферного окна, но мы не в том финансовом положении, чтобы отказываться от такого существенного предложения.
Караваев отлично проявил себя в «Витессе». В качестве награды он перешёл в топ-клуб — «Зенит». Это ещё раз доказывает, что «Витесс» может быть идеальным клубом для развития талантливых игроков", — приводит слова Аллаха De Telegraaf.
Сумма трансфера составила € 8 млн. Футболист подписал с российским клубом контракт, который будет действовать до лета 2023 года.
24-летний Караваев является воспитанником ЦСКА. За «Витесс» он выступал с 2018 года. За арнемский клуб Караваев провёл около 65 матчей, забил два мяча и отдал девять результативных передач.
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