Директор «Витесса»: мы не смогли отказаться от предложения «Зенита» по Караваеву

Технический директор арнемского «Витесса» Мохаммед Аллах прокомментировал переход российского защитника клуба Вячеслава Караваева в петербургский «Зенит».

«Переход состоялся в последний день трансферного окна, но мы не в том финансовом положении, чтобы отказываться от такого существенного предложения.

Караваев отлично проявил себя в «Витессе». В качестве награды он перешёл в топ-клуб — «Зенит». Это ещё раз доказывает, что «Витесс» может быть идеальным клубом для развития талантливых игроков", — приводит слова Аллаха De Telegraaf.

Сумма трансфера составила € 8 млн. Футболист подписал с российским клубом контракт, который будет действовать до лета 2023 года.



24-летний Караваев является воспитанником ЦСКА. За «Витесс» он выступал с 2018 года. За арнемский клуб Караваев провёл около 65 матчей, забил два мяча и отдал девять результативных передач.