Трансфер Комличенко в ЦСКА сорвался

Как стало известно «Чемпионату», трансфер российского нападающего «Млады Болеслав» Николая Комличенко в ЦСКА сорвался.

ЦСКА согласовал трансфер Комличенко за € 2,5 млн, но затем руководство «армейцев» решило изменить условия сделки и взять форварда в аренду с правом выкупа, но это не устроило «Младу». Переговоры шли и сегодня весь день, но не увенчались успехом.

Ранее сообщалось, что форвардом интересовались «Локомотив», «Гент» и ПАОК.

Комличенко является воспитанником «Краснодара». В минувшем сезоне он стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии. Его 28 забитых мячей стали рекордными в истории лиги. Контракт нападающего с чешским клубом действителен до лета 2022 года. Известный портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 3,5 млн.