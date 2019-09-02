Футболисты сборной России вручили Черчесову торт в честь дня рождения
Футболисты сборной России на ужине вручили торт главному тренеру Станиславу Черчесову в честь дня рождения.
«На ужине команда вручила Станиславу Черчесову торт в честь дня рождения», — сообщается в «твиттере» национальной команды.
Сегодня специалисту исполнилось 56 лет. Также Черчесову подарили футболку с номером 56.
Черчесов тренирует сборную России с 2016 года. Под его руководством российская национальная команда дошла на домашнем чемпионате мира — 2018 до стадии четвертьфинала, где уступила сборной Хорватии (2:2, пен — 3:4). После этого команда выступала в отборочном турнире Лиги наций, но не сумела пробиться в финальную стадию.
В данный момент сборная России занимает второе место в группе I в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года.
Игроки сборной России поздравили Черчесова с днём рождения
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