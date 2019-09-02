«Карабах» объявил о переходе экс-вратаря «Челси» Беговича

Боснийский вратарь «Борнмута» Асмир Бегович перешёл в «Карабах», сообщается на официальной странице азербайджанского клуба в «Твиттере».
«Карабах» арендовал голкипера до 31 декабря 2019 года.
32-летний Бегович перешёл в «Борнмут» летом 2017 года из лондонского «Челси». Сумма трансфера составила € 11,5 млн. Ранее он также играл за такие известные клубы, как «Портсмут» и «Сток Сити». В прошлом сезоне босниец принял участие в 24 матчах английского национального чемпионата (все — в основном составе), в которых пропустил 47 мячей. За сборную Боснии и Герцеговины голкипер провёл 61 матч.
«Карабах», набрав девять очков, лидирует в турнирной таблице азербайджанской Премьер-лиги. В Лиге Европы клуб вышел в групповой этап, где сыграет с «Севильей», «Дюделанжем» и АПОЭЛом.
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