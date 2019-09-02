Семак: Азмун сам попросил замену в матче со «Спартаком»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак пояснил замены нападающего Сердара Азмуна и полузащитника Эмилиано Ригони в матче 8-го тура чемпионата России со «Спартаком» (1:0).
«Азмун сам попросил замену. На минувшей неделе он практически не тренировался — были мышечные проблемы. Со «Спартаком» он элементарно устал, как и Юра Жирков.
Что касается замены Ригони, то, во-первых, он был на карточке, во-вторых, у него такая позиция, что он мог непреднамеренно сорвать атаку и оставить нас в меньшинстве. Поэтому выпустили более оборонительного игрока Сашу Ерохина. В этом плане тоже есть к чему стремиться, чтобы использовать его на той позиции, на которую мы выпустили его вместо Ригони", — приводит слова Семака «Матч ТВ».
Азмун: следует отдать должное «Спартаку» и его болельщикам
- 3 сентября 2019
-
00:51
-
00:47
-
00:45
-
00:14
-
00:12
-
00:06
- 2 сентября 2019
-
23:45
-
23:40
-
23:33
-
23:13
-
23:08
-
22:52
-
22:49Трансфер Комличенко в ЦСКА сорвался Эксклюзив
-
22:42
-
22:30
-
22:14
-
22:09
-
22:05
-
22:03
-
21:58
-
21:52
-
21:49
-
21:44
-
21:34
-
21:33
-
21:18
-
21:09
-
20:56
-
20:42
-
20:39
-
20:33
-
20:27
-
20:24
-
20:20
-
20:15
Партнерский контент