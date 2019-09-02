Семак: Азмун сам попросил замену в матче со «Спартаком»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак пояснил замены нападающего Сердара Азмуна и полузащитника Эмилиано Ригони в матче 8-го тура чемпионата России со «Спартаком» (1:0).

«Азмун сам попросил замену. На минувшей неделе он практически не тренировался — были мышечные проблемы. Со «Спартаком» он элементарно устал, как и Юра Жирков.

Что касается замены Ригони, то, во-первых, он был на карточке, во-вторых, у него такая позиция, что он мог непреднамеренно сорвать атаку и оставить нас в меньшинстве. Поэтому выпустили более оборонительного игрока Сашу Ерохина. В этом плане тоже есть к чему стремиться, чтобы использовать его на той позиции, на которую мы выпустили его вместо Ригони", — приводит слова Семака «Матч ТВ».