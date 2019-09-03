«Ростов» рассматривает возможность проведения домашних матчей в других городах

Пиар-директор «Ростова» Денис Штанько сообщил, что клуб рассматривает вариант проведения домашних матчей в других городах из-за разногласий с управляющей компанией стадиона «Ростов-Арена» — «Спорт-Инжиниринг».
«Футбольный клуб «Ростов» получил проект соглашения о расторжении договора аренды стадиона «Ростов-Арена». Речь идёт о нарушении работы инженерных коммуникаций, проблемах в организации систем контроля доступа и иных недостатках, негативно влияющих на обеспечение безопасности зрителей при проведении матчей.
Это является нарушением договора аренды, а каждый недостаток клуб отражает в акте приема-передачи, в результате чего на управляющую компанию стадиона накладываются штрафные санкции. В последних матчах они составили не менее 18% от суммы договора аренды. Такие убытки не устраивают управляющую компанию стадиона, которая по разным причинам не устраняет те недостатки, на которые указывает футбольный клуб.
Клуб не намерен и не хочет подписывать соглашение о расторжении договора аренды. Мы хотим играть на «Ростов-Арене». Средняя посещаемость наших домашних матчей составляет более 30 тыс. болельщиков, в городе нет другого такого стадиона, на котором мы смогли бы вместить всех. Однако на данный момент договорённости со «Спорт-Ин» не достигнуты, мы изучаем возможность проведения домашних матчей в Краснодаре и Волгограде», — приводит слова Штанько ТАСС.
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