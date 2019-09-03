Караваев выбрал игровой номер в «Зените»

Новичок «Зенита» защитник Вячеслав Караваев определился с игровым номером, под которым будет выступать за петербургский клуб. Как сообщает пресс-служба «Зенита», Караваев выбрал 15-й номер.

Фото можно посмотреть на странице «Зенита» в «Твиттере».



Напомним, «Чемпионат» первым сообщил о том, что Караваев перейдёт в «Зенит» и подпишет с клубом четырёхлетний контракт.



Караваев является воспитанником ЦСКА. За свою карьеру защитник выступал в чешских клубах «Дукла», «Яблонец» и пражская «Спарта», откуда он в январе прошлого года перешёл в «Витесс», подписав контракт до лета 2021 года. В минувшем сезоне на клубном уровне футболист провёл 45 матчей. На его счету 1 забитый мяч и 8 результативных передач.