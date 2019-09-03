Айдамиров: игра с «Ростовом» в Грозном? Когда друзья попросят — мы решим вопрос
Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров оценил возможность проведения матча 9-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» в Грозном вместо Ростова-на-Дону.
«Пока с «Ростовом» о месте проведения следующего матча разговоров не было. Когда они обратятся, то вместе всё решим, у нас близкие отношения. Предложить поле в Грозном? Когда коллеги-друзья нас попросят, мы решим этот вопрос», — сказал Айдамиров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
Ранее сообщалось, что «Ростов» рассматривает вариант проведения домашних матчей в других городах из-за разногласий с управляющей компанией стадиона «Ростов-Арена» — «Спорт-Инжиниринг», которая хочет расторгнуть с клубом договор аренды стадиона.
«Ростов» рассматривает возможность проведения домашних матчей в других городах
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