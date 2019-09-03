Икарди: приложу все усилия, чтобы помочь «ПСЖ» пройти дальше во всех турнирах

Новобранец «Пари Сен-Жермен» Мауро Икарди прокомментировал свой переход во французскую команду из миланского «Интера» на правах аренды.
«Хочу поблагодарить «ПСЖ» за оказанное доверие. Я приложу все усилия, чтобы помочь своей команде пройти как можно дальше во всех турнирах.
«ПСЖ» стал международной футбольной силой и за последние годы привлёк одних из сильнейших футболистов. Клуб сейчас на ходу, у него большие амбиции, и я уверен, что здесь есть всё необходимое, чтобы мы добились ещё большего.
Я с нетерпением жду возможности сыграть на «Парк де Пренс» – стадионе, который известен своей красотой и страстью», – приводит слова Икарди официальный сайт парижского клуба.
Арендное соглашение 26-летнего аргентинского футболиста с «ПСЖ» рассчитано до 30 июня 2020 года.
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