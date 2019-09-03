«Рома» отдала в аренду «Гранаде» Гоналона, которым интересовался «Спартак»

Полузащитник «Ромы» Максим Гоналон отдан в аренду «Гранаде», сообщает официальный сайт римлян.

Арендное соглашение рассчитано до 30 июня 2020, по окончании которого в случае выполнения ряда определенных условий клуб испанской Примеры обязуется выкупить французского футболиста за € 4 млн.

Ранее сообщалось об интересе к Гоналону со стороны московского «Спартака», турецкого «Галатасарая» и французского «Ренна».

В минувшем сезоне Гоналон выступал на правах аренды в составе «Севильи». На счету 30-летнего хавбека 13 матчей высшего дивизиона чемпионата Испании, а также один забитый мяч. Кроме того, Гоналон играл за «Лион» с 2009 по 2017 год и выступал в составе национальной команды Франции с 2011 по 2015 год.