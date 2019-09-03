«Рома» отдала в аренду «Гранаде» Гоналона, которым интересовался «Спартак»
Полузащитник «Ромы» Максим Гоналон отдан в аренду «Гранаде», сообщает официальный сайт римлян.
Арендное соглашение рассчитано до 30 июня 2020, по окончании которого в случае выполнения ряда определенных условий клуб испанской Примеры обязуется выкупить французского футболиста за € 4 млн.
Ранее сообщалось об интересе к Гоналону со стороны московского «Спартака», турецкого «Галатасарая» и французского «Ренна».
В минувшем сезоне Гоналон выступал на правах аренды в составе «Севильи». На счету 30-летнего хавбека 13 матчей высшего дивизиона чемпионата Испании, а также один забитый мяч. Кроме того, Гоналон играл за «Лион» с 2009 по 2017 год и выступал в составе национальной команды Франции с 2011 по 2015 год.
«Спартак» заинтересован в услугах хавбека «Ромы» Гоналона
- 3 сентября 2019
-
02:30
-
02:09
-
01:35
-
01:20
-
00:51
-
00:47
-
00:45
-
00:14
-
00:12
-
00:06
- 2 сентября 2019
-
23:45
-
23:40
-
23:33
-
23:13
-
23:08
-
22:52
-
22:49Трансфер Комличенко в ЦСКА сорвался Эксклюзив
-
22:42
-
22:30
-
22:14
-
22:09
-
22:05
-
22:03
-
21:58
-
21:52
-
21:49
-
21:44
-
21:34
-
21:33
-
21:18
-
21:09
-
20:56
-
20:42
-
20:39
-
20:33
Партнерский контент