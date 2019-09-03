Месси получил приз фонда Папы Римского — тряпичный мяч из Мозамбика

Форвард «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси стал обладателем приза фонда Папы Римского Франциска по итогам чемпионата Южной Америки 2019 года.



Знаменитому нападающему был вручён сделанный детьми из Мозамбика тряпичный мяч, символизирующий детский уличный футбол по всему миру. Награда благословлена папой римским Франциском и олицетворяет работу в команде, дух солидарности, честность и взаимоуважение.



Победитель выбран большинством голосов среди учащихся заведений, находящихся под покровительством фонда Папы Римского, который объединяет более 500 тысяч учебных заведений из 191 страны мира. Юные любители футбола подчеркнули смирение Месси, его старание и готовность жертвовать собой ради команды.



В ходе голосования Месси набрал 34,28%, обойдя игроков сборной Перу Эдисона Флореса (15,56%) и Педро Гальесе (11,28%), а также капитана сборной Бразилии Дани Алвеса (10,5%).

Фото доступно в «твиттере» Barça Foundation.