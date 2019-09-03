Игбун может сыграть против «Уфы»

Нападающий Сильвестр Игбун, перешедший в «Динамо» из «Уфы» по арендному соглашению с последующим правом выкупа, сможет сыграть против своего бывшего клуба, сообщает Pro Sport Story.



Матч «Динамо» — «Уфа» состоится 15 сентября в 9-м туре чемпионата России. Игра пройдёт в Москве.



Игбун перешёл в «Уфу» летом 2015 года из датского «Мидтьюлланна». В нынешнем сезоне 28-летний футболист принял участие в шести матчах Российской Премьер-Лиги, в которых стал автором двух забитых мячей, а также получил одну жёлтую карточку. Контракт форварда с клубом действует до лета 2020 года.



В сезоне-2018/19 нигерийский футболист сыграл 29 матчей и забил 10 голов в чемпионате России, став лучшим бомбардиром клуба.

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