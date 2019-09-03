Де Лигт назван лучшим в Нидерландах, де Йонг получил приз Йохана Круиффа

В Амстердаме прошла традиционная церемония награждения футболистов по итогам чемпионата Нидерландов сезона-2018/19, сообщает Sport24.



Футболистом года стал бывший защитник «Аякса», ныне выступающий за «Ювентус», Маттейс де Лигт. По итогам сезона-2017/18 эту награду получил ещё один игрок «Аякса» Хаким Зийех.



Бывший полузащитник «Аякса» Френки де Йонг стал обладателем приза имени Йохана Круиффа. Этой наградой отмечают лучших молодых игроков по итогам чемпионата Нидерландов. Френки победил в этой номинации ещё в мае, а уже 1 июля полузащитник официально стал игроком «Барселоны».



Ещё один футболист амстердамского клуба Душан Тадич получил награду лучшего бомбардира сезона. Эту престижную награду он разделил с бывшим нападающим ПСВ Люком де Йонгом, который сейчас выступает за «Севилью».

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