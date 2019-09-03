«Альмерия» опередила «Манчестер Юнайтед», купив Арвина Аппиа
«Альмерия» подписала контракт с 18-летним нападающим «Ноттингем Форрест» Арвином Аппиа, сообщается в официальном «твиттере» клуба.
Борьбу за молодого футболиста также вёл «Манчестер Юнайтед», но игрок предпочёл переехать в Испанию. Победу над британцами в гонке за игрока «Альмерия» прокомментировала в своём официальном «твиттере» следующим образом: «Извините @ManUtd_Es Арвин Аппиа теперь красно-белый».
Аппиа провёл восемь матчей за «Ноттингем Форрест», забив один гол.
«Альмерия» в последний раз играла в высшем дивизионе Испании четыре года назад. В этом сезоне команда Педро Эмануэля начала выступление в Сегунде с двух побед и ничьей.
Аппиа может дебютировать в «Альмерии» 7 сентября в матче с «Малагой».
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