Капитан «Шахтёра»: поздравляю с концом моей мечты
Капитан «Шахтёра» Тайсон в социальной сети прокомментировал закрытие летнего трансферного окна в Италии и на Украине.
«Поздравляю с концом моей мечты», — написал Тайсон в «Инстаграме».
31-летнего бразильца связывали с возможными переходами в «Рому» и «Милан», но донецкий клуб не соглашался снизить трансферную стоимость хавбека ниже € 30 млн. В итоге сделка так и не состоялась.
Ранее Тайсон выразил желание покинуть свой нынешний клуб ради перехода в «Рому». Футболист публично попросил руководство украинской команды позволить ему осуществить трансфер.
В сезоне-2018/19 Тайсон провёл 35 за «Шахтёр» во всех турнирах, в которых отметился 6 голами и 15 результативными передачами.
Капитан донецкого «Шахтёра» публично попросил отпустить его в «Рому»
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