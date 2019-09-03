Капитан «Шахтёра»: поздравляю с концом моей мечты

Капитан «Шахтёра» Тайсон в социальной сети прокомментировал закрытие летнего трансферного окна в Италии и на Украине.



«Поздравляю с концом моей мечты», — написал Тайсон в «Инстаграме».

31-летнего бразильца связывали с возможными переходами в «Рому» и «Милан», но донецкий клуб не соглашался снизить трансферную стоимость хавбека ниже € 30 млн. В итоге сделка так и не состоялась.

Ранее Тайсон выразил желание покинуть свой нынешний клуб ради перехода в «Рому». Футболист публично попросил руководство украинской команды позволить ему осуществить трансфер.

В сезоне-2018/19 Тайсон провёл 35 за «Шахтёр» во всех турнирах, в которых отметился 6 голами и 15 результативными передачами.