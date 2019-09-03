Венгер: «ПСЖ» нельзя терять Неймара

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал сорвавшийся переход нападающего «ПСЖ» Неймара в «Барселону».



«Я уверен, что Неймар один из лучших игроков в мире, и я рад, что он остался в «ПСЖ». В футболе всегда так, что, когда теряешь игрока топ-уровня, постепенно уйдут и другие.



Даже если у клуба много денег, очень сложно сохранить игроков, которые делают разницу. Их нельзя терять ни в коем случае.



Если необходимо удержать такого игрока, то лучше убедить его, насколько он важен для вас, чем не оставлять ему ни одного шанса на уход», – приводит слова Венгера Goal.com.

В сезоне-2018/19 бразильский нападающий принял участие в 28 матчах во всех турнирах на клубном уровне, стал автором 23 забитых мячей, а также 13 результативных передач. Контракт форварда с французским клубом действует до 30 июня 2022 года.