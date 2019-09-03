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«Шахтёр» подписал контракт с защитником молодёжной сборной Бразилии Витао

«Шахтёр» подписал контракт с защитником молодёжной сборной Бразилии Витао
Футбол / Прочие турниры 0

«Шахтёр» подписал контракт с центральным защитником Витао, соглашение с капитаном сборной Бразилии U20 рассчитано на пять лет, сообщает официальный сайт клуба. Ранее 19-летний футболист выступал за молодёжный состав «Палмейраса».

«Витао делал первые шаги в футболе в академии PSTC. В юном возрасте был приглашён в «Палмейрас». Стал одним из ключевых игроков юношеских сборных Бразилии различных возрастов, выступая вместе с Тете, Фернандо, Маркиньосом Сиприано и Маркосом Антонио», — отмечает пресс-служба «Шахтёра».

В 2017 году в качестве капитана сборной U17 победил на чемпионате Южной Америки, а в 2019-м на аналогичном турнире был основным центральным защитником «селесао» U20.

Также донецкий клуб принял решение временно расстаться с полузащитником Фернандо, который на правах аренды до конца сезона-2019/20 будет выступать за лиссабонский «Спортинг».

Ранее состав «горняков» пополнил полузащитник Евгений Коноплянка, который перешёл из «Шальке-04». Соглашение с игроком сборной Украины рассчитано на три года.

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