«Шахтёр» подписал контракт с защитником молодёжной сборной Бразилии Витао

«Шахтёр» подписал контракт с центральным защитником Витао, соглашение с капитаном сборной Бразилии U20 рассчитано на пять лет, сообщает официальный сайт клуба. Ранее 19-летний футболист выступал за молодёжный состав «Палмейраса».
«Витао делал первые шаги в футболе в академии PSTC. В юном возрасте был приглашён в «Палмейрас». Стал одним из ключевых игроков юношеских сборных Бразилии различных возрастов, выступая вместе с Тете, Фернандо, Маркиньосом Сиприано и Маркосом Антонио», — отмечает пресс-служба «Шахтёра».
В 2017 году в качестве капитана сборной U17 победил на чемпионате Южной Америки, а в 2019-м на аналогичном турнире был основным центральным защитником «селесао» U20.
Также донецкий клуб принял решение временно расстаться с полузащитником Фернандо, который на правах аренды до конца сезона-2019/20 будет выступать за лиссабонский «Спортинг».
Ранее состав «горняков» пополнил полузащитник Евгений Коноплянка, который перешёл из «Шальке-04». Соглашение с игроком сборной Украины рассчитано на три года.
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