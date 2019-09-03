Клубы АПЛ хотят вернуть прежние сроки летнего трансферного окна
Клубы английской Премьер-лиги с большой вероятностью проголосуют за восстановление прежних сроков летнего трансферного окна. Прошлым летом трансферное окно закрывалось для клубов АПЛ перед началом сезона.
Отметим, что в других странах Европы решили не следовать примеру Англии, вследствие чего в АПЛ задумались над тем, чтобы отменить введённые изменения, сообщает The Telegraph. Это решение должно быть принято на одном из следующих собраний руководителей английских клубов.
Ещё в 2017 году против ограничения сроков летнего трансферного окна проголосовали «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Кристал Пэлас», «Уотфорд» и «Суонси». Календарь матчей чемпионата Англии можно посмотреть на «Чемпионате».
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