Тарасов сообщил о беременности жены

Полузащитник Дмитрий Тарасов, выступавший ранее за московский «Локомотив», сообщил в «Инстаграме» о беременности своей жены — модели Анастасии Костенко.
«Люблю. Не вижу смысла больше молчать, мечты сбываются», — написал футболист.
Фото доступно на странице Дмитрия Тарасова в «Инстаграме».
Костенко — третья жена Тарасова. 10 июля 2018 года у них родилась дочь Милана.
32-летний Тарасов является воспитанником «Спартака». За «Локомотив» хавбек выступал с 2010 года, провёл за клуб 188 матчей во всех турнирах, в которых стал автором 12 забитых мячей и отдал 10 результативных передач.
Полузащитник получил травму в последнем туре прошлого сезона во время матча с «Уфой». После окончания чемпионата он поехал в клинику в Италию, где ему провели операцию. Тарасов получил счёт в размере € 23 тыс., из которых € 10 тыс. — операция и € 13 тыс. — реабилитация. 12 из них он решил взыскать с клуба.
- 3 сентября 2019
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