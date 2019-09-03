Бывший защитник «Спартака» перешёл в «Факел»
Бывший защитник «Спартака» Сергей Брызгалов стал игроком «Факела». Об этом сообщил официальный сайт воронежского клуба.
Брызгалов — воспитанник УОР «Мастер-Сатурн» Егорьевск. В 2009-2010 годах провёл в молодёжном первенстве в составе раменского «Сатурна» 17 матчей.
Брызгалов выступал за «Спартак» с 2011 года, сыграв за это время в 52 матчах и забив один мяч. Позже он играл за «Ахмат», «Анжи» и «Урал». В прошлом сезоне сыграл в Премьер-Лиге 21 матч, забив один мяч.
«Факел» после 11 туров занимает в турнирной таблице Футбольной национальной лиги 16-е место, набрав девять очков. В следующем туре воронежская команда сыграет дома с «Енисеем».
Календарь матчей ФНЛ можно посмотреть на «Чемпионате».
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