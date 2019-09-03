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Бабаев ответил на вопрос о срыве трансфера Комличенко

Бабаев ответил на вопрос о срыве трансфера Комличенко
Футбол / РПЛ 0

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев ответил на вопрос по поводу сорвавшегося трансфера российского нападающего «Млады Болеслав» Николая Комличенко.

«Как так с Комличенко получилось? Не получилось скорее», — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

ЦСКА согласовал трансфер Комличенко за € 2,5 млн, однако затем руководство «армейцев» решило изменить условия сделки и взять форварда в аренду с правом выкупа, но это не устроило «Младу». Переговоры шли и вчера весь день, но не увенчались успехом.

Комличенко является воспитанником «Краснодара». В минувшем сезоне он стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии. Его 28 забитых мячей стали рекордными в истории лиги. Контракт нападающего с чешским клубом действителен до лета 2022 года.

Трансфер Комличенко в ЦСКА сорвался
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