Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Болельщики «Спартака» назвали Максименко лучшим игроком команды в августе

Болельщики «Спартака» назвали Максименко лучшим игроком команды в августе
Футбол / РПЛ 0

Болельщики «Спартака» признали лучшим игроком августа вратаря команды Александра Максименко. Выбор в его пользу сделали 45% участников опроса, сообщается на сайте красно-белых.

По итогам голосования Максименко удалось обогнать ставшего вторым капитана команды Георгия Джикию (17%) и лучшего бомбардира клуба в чемпионате России Самуэля Жиго (10%), расположившегося на третьей строчке.

«В течение августа Максименко не только без замен отыграл в 4 матчах Российской Премьер-Лиги и 4 квалификационных встречах Лиги Европы, но и внёс значимый вклад в важные для клуба победы», — отмечает пресс-служба красно-белых.

Максименко — воспитанник академий «Спартака». За основной состав он дебютировал 25 октября 2017 года в игре 1/8 финала Кубка России против «Спартака» из Нальчика (5:2).

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент