Болельщики «Спартака» назвали Максименко лучшим игроком команды в августе

Болельщики «Спартака» признали лучшим игроком августа вратаря команды Александра Максименко. Выбор в его пользу сделали 45% участников опроса, сообщается на сайте красно-белых.

По итогам голосования Максименко удалось обогнать ставшего вторым капитана команды Георгия Джикию (17%) и лучшего бомбардира клуба в чемпионате России Самуэля Жиго (10%), расположившегося на третьей строчке.

«В течение августа Максименко не только без замен отыграл в 4 матчах Российской Премьер-Лиги и 4 квалификационных встречах Лиги Европы, но и внёс значимый вклад в важные для клуба победы», — отмечает пресс-служба красно-белых.



Максименко — воспитанник академий «Спартака». За основной состав он дебютировал 25 октября 2017 года в игре 1/8 финала Кубка России против «Спартака» из Нальчика (5:2).