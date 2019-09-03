Ерохин отреагировал на переход Караваева в «Зенит»

Полузащитник сборной России Александр Ерохин рассказал о подготовке национальной команды и поделился мнением о переходе в «Зенита» защитника Вячеслава Караваева.
«Сегодня была тактика, тренировались в двух группах: кто-то в лучшем состоянии, кто-то восстанавливается, поэтому общая тренировка будет уже завтра. Сегодня будет первое тактическое занятие по поводу их состава, но стиль игры соперника понятен, будем готовится. Что касается меня, то я чувствую себя хорошо, восстановился. Я рад вызову в сборную и мотивирован как никогда.
Про переход Караваева я прочитал из новостей, мы поздравили его, он рад этому переходу. Думаю, в команде его примут отлично. Я следил за новостями своего клуба в последний день трансферного окна, потому что несколько ребят ушли в аренду, пришёл Караваев. Для посдедннего трансферного дня активность — нормально. Со «Спартаком» была важная игра для нас, победа дала положительных эмоций. Но это сборная, клубных предпочтений здесь. Все мы работаем ради единой цели — победить в предстоящих матчах», — передаёт слова Ерохина корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.
Сборная России проводит подготовку к отборочным матчам чемпионата Европы 2020 года с Шотландией (6 сентября, Глазго, стадион «Хэмпден Парк», 21:45 мск) и Казахстаном (9 сентября, Калининград, стадион «Калининград», 21:45 мск).
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