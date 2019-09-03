Джанаев: состав сборной немножко изменился, а атмосфера всё такая же отличная

Вратарь «Сочи» Сослан Джанаев поделился впечатлениями от возвращения в сборную России, а также рассказал, что думает про трансферную кампанию своего клуба.

«По сравнению с тем разом, когда я был в сборной последний раз, немножко изменился состав, а атмосфера всё такая же отличная, готовимся в штатном режиме. Сегодня у нас будет теория, по каждому игроку уже что-то посмотреть успели. Шотландия действует в силовой манере, играют с большим количеством передач с фланга, на это нужно обратить внимание.

Много новичков в «Сочи»? Сейчас мы в сборной, все мысли связаны с подготовкой к матчу с Шотландией. Но новости, естественно, читаешь, к нам перешёл Мевля. Новостей было не так много, но будем рады его видеть, тем более мы вместе уже играли», — передаёт слова Джанаева корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.



Сборная России проводит подготовку к отборочным матчам чемпионата Европы 2020 года с Шотландией (6 сентября, Глазго, стадион «Хэмпден Парк», 21:45 мск) и Казахстаном (9 сентября, Калининград, стадион «Калининград», 21:45 мск).