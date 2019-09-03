Украинский вратарь обратился к Кейлору Навасу

Вратарь «Вальядолида» Андрей Лунин, принадлежащий «Реалу», в социальной сети пожелал удачи голкиперу Кейлору Навасу, который перешёл в «ПСЖ».



«Удачи, великий. Для меня было большим удовольствием учиться у тебя и работать вместе», – написал украинский футболист в «Инстаграме».

Навас в летнее трансферное окно перешёл в «ПСЖ". Голкипер подписал с французским клубом контракт до лета 2023 года. 32-летний игрок является воспитанником костариканской «Саприссы». В «Реал» он перешёл летом 2014 года из «Леванте». Сумма трансфера составила € 10 млн. Всего за «Королевский клуб» он провёл около 160 матчей и пропустил порядка 160 голов. С «Реалом» Навас становился чемпионом Испании, трижды выиграл Лигу чемпионов, трижды — Суперкубок УЕФА, однажды — Суперкубок Испании, а также четырежды — клубный чемпионат мира.