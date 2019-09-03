Санчес будет играть в «Интере» под седьмым номером

Нападающий Алексис Санчес, который перешёл в «Интер» из «Манчестер Юнайтед» на правах аренды до конца сезона-2019/20, будет выступать в миланском клубе под седьмым номером. Об этом сообщила пресс-служба чёрно-синих.

«Этот номер не для всех», — написали в пресс-службе.

Фото доступно на официальной странице «Интера» в «Твиттере».

Под этим номером в «Интере» играли: Филиппе Коутиньо, Рикарду Куарежма, Луиш Фигу, Робби Кин и Хавьер Дзанетти.

В минувшем сезоне Санчес забил 2 мяча и отдал 4 результативные передачи в 27 матчах во всех турнирах на клубном уровне. Контракт Алексиса с «красными дьяволами» рассчитан до 30 июня 2022 года.



Напомним, ранее этим летом из «МЮ» в «Интер» перешёл нападающий Ромелу Лукаку.