Лукас Сантос опубликовал пост, посвящённый переходу в ЦСКА
Новичок ЦСКА полузащитник Лукас Сантос опубликовал в социальной сети сообщение, посвящённое переходу в стан красно-синих.
«Пусть всё будет так, как тебе угодно, отец!» — написал бразилец в „Инстаграме“, прикрепив свою фотографию в форме ЦСКА.
Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» Лукаса Сантоса.
Арендное соглашение 20-летнего бразильского футболиста рассчитано до окончания 2019 года. Соглашение предусматривает опцию дальнейшего выкупа его трансфера.
В феврале «армейцы» делали официальное предложение о покупке футболиста, но в итоге стороны не договорились о трансфере. Клубы тогда не сошлись в распределении доли от последующей перепродажи 20-летнего хавбека.
ЦСКА объявил о переходе Лукаса Сантоса на правах аренды
- 3 сентября 2019
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