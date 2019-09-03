Лукас Сантос опубликовал пост, посвящённый переходу в ЦСКА

Новичок ЦСКА полузащитник Лукас Сантос опубликовал в социальной сети сообщение, посвящённое переходу в стан красно-синих.



«Пусть всё будет так, как тебе угодно, отец!» — написал бразилец в „Инстаграме“, прикрепив свою фотографию в форме ЦСКА.

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» Лукаса Сантоса.

Арендное соглашение 20-летнего бразильского футболиста рассчитано до окончания 2019 года. Соглашение предусматривает опцию дальнейшего выкупа его трансфера.



В феврале «армейцы» делали официальное предложение о покупке футболиста, но в итоге стороны не договорились о трансфере. Клубы тогда не сошлись в распределении доли от последующей перепродажи 20-летнего хавбека.