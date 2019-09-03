Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Лукас Сантос опубликовал пост, посвящённый переходу в ЦСКА

Лукас Сантос опубликовал пост, посвящённый переходу в ЦСКА
Футбол / РПЛ 0

Новичок ЦСКА полузащитник Лукас Сантос опубликовал в социальной сети сообщение, посвящённое переходу в стан красно-синих.

«Пусть всё будет так, как тебе угодно, отец!» — написал бразилец в „Инстаграме“, прикрепив свою фотографию в форме ЦСКА.

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» Лукаса Сантоса.

Арендное соглашение 20-летнего бразильского футболиста рассчитано до окончания 2019 года. Соглашение предусматривает опцию дальнейшего выкупа его трансфера.

В феврале «армейцы» делали официальное предложение о покупке футболиста, но в итоге стороны не договорились о трансфере. Клубы тогда не сошлись в распределении доли от последующей перепродажи 20-летнего хавбека.

ЦСКА объявил о переходе Лукаса Сантоса на правах аренды
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент