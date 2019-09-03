Сонный Дзюба и Чалов с Максименко рядом с командой Черчесова. Фото с тренировки

3 сентября, в Подмосковье на учебно-тренировочной базе в Новогорске национальная команда России провела тренировку в рамках подготовки к отборочным матчам чемпионата Европы 2020 года с Шотландией (6 сентября, Глазго, стадион «Хэмпден Парк», 21:45 мск) и Казахстаном (9 сентября, Калининград, стадион «Калининград», 21:45 мск).
Команда тренируется в полном составе, включая Дениса Черышева и Александра Головина, которые накануне прибыли в расположение национальной команды, передаёт корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.
После четырёх туров российская команда занимает в своей отборочной группе второе место, отставая от лидирующей сборной Бельгии на три очка.
На соседнем поле молодежная сборная России провела третий день на базе в Новогорске, готовясь к стартовым отборочным матчам ЕВРО-2021 года против Сербии и Болгарии.
Лучшие кадры с тренировки сборной России — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрий Голубовича.
- 3 сентября 2019
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