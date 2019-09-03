Санчес: я пришёл в «Интер», чтобы бороться за трофеи

Нападающий Алексис Санчес, который перешёл в «Интер» из «Манчестер Юнайтед» на правах аренды до конца сезона-2019/20, рассказал о первых впечатлениях в новом клубе.

«Прежде всего я хотел бы поблагодарить моих товарищей по команде, которые тепло приняли меня с самой первой тренировки. Я здесь, чтобы помочь команде выиграть что-то, я хочу сражаться. Тренер тоже хочет побеждать, поэтому я здесь.

У меня всё та же любовь к футболу и желание побеждать. Я рад оказаться в «Интере», в котором собраны отличные игроки. Это крепкая команда. Я здесь, чтобы бороться за трофеи.

Что я знаю о партнёрах, с которыми знаком? Квадво Асамоа никогда не болтал много в прошлом, зато сейчас стал разговорчивым и выглядит счастливым — это здорово. Ханданович — капитан, который всегда говорит перед игрой, он даёт энергию и отлично подходит для командной игры. Я также знаю Кандреву из «Удинезе». И ещё счастлив быть здесь с Лукаку, мы много говорим и проводим время вместе, он мой друг», — приводит слова Санчеса пресс-служба чёрно-синих.