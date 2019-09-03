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«Млада Болеслав» опубликовал заявление по Комличенко

«Млада Болеслав» опубликовал заявление по Комличенко
Футбол / РПЛ 0

«Млада Болеслав» опубликовал сообщение, в котором объяснил ситуацию с нападающим Николаем Комличенко.

«Руководство „Млады Болеслава“ не достигло соглашения ни с кем из тех, кто был заинтересован в услугах 24-летнего нападающего Николая Комличенко. Сотрудничество с ним будет продолжено», — говорится на официальном сайте чешского клуба.

Ранее в СМИ сообщалось, что ЦСКА согласовал трансфер Комличенко за € 2,5 млн, однако затем руководство «армейцев» решило изменить условия сделки и взять форварда в аренду с правом выкупа, но это не устроило «Болеслав». Переговоры шли до последнего дня, но не увенчались успехом.

Комличенко является воспитанником «Краснодара». В минувшем сезоне он стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии. Его 28 забитых мячей стали рекордными в истории лиги. Контракт нападающего с чешским клубом действителен до лета 2022 года.

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