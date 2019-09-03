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А. Егоров: гол «Спартака» в ворота «Зенита» был отменён правильно

А. Егоров: гол «Спартака» в ворота «Зенита» был отменён правильно
Футбол / РПЛ 0

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров поделился мнением о спорных моментах в матча 8-го тура РПЛ.

«Что касается матча «Спартак» — «Зенит», то матч прошёл очень хорошо. Сама игра была боевая, и страсти кипели. Для нас самое главное, что к нам нет никаких вопросов в плане арбитража. Ребята полностью справились с игрой, плюс VAR помог человеческому глазу увидеть определённые нюансы, гол был отменён правильно. В очередной раз констатируем, что VAR — это помощь арбитрам.

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По поводу матча «Арсенал» — ЦСКА: на 56-й минуте арбитр должен был назначить 11-метровый удар за фол Ткачёва на Ахметове. А в компенсированное время за фол судья должен был удалить Дивеева», — передаёт слова Егорова корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.

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