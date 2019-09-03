А. Егоров: гол «Спартака» в ворота «Зенита» был отменён правильно

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров поделился мнением о спорных моментах в матча 8-го тура РПЛ.
«Что касается матча «Спартак» — «Зенит», то матч прошёл очень хорошо. Сама игра была боевая, и страсти кипели. Для нас самое главное, что к нам нет никаких вопросов в плане арбитража. Ребята полностью справились с игрой, плюс VAR помог человеческому глазу увидеть определённые нюансы, гол был отменён правильно. В очередной раз констатируем, что VAR — это помощь арбитрам.
«Уфа» — «Оренбург»: Игорь Панин проводил второй матч в РПЛ, и в ходе игры принял три ключевых решения. Для всех эти решения были понятны, инспектор оценил его работу положительно и даже с бонусом. А потом слышать такие комментарий…
По поводу матча «Арсенал» — ЦСКА: на 56-й минуте арбитр должен был назначить 11-метровый удар за фол Ткачёва на Ахметове. А в компенсированное время за фол судья должен был удалить Дивеева», — передаёт слова Егорова корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.
- 3 сентября 2019
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