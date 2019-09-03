Бабаев: Комличенко хотел перейти в ЦСКА, чешский клуб не пошёл навстречу

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, что нападающий «Млады Болеслава» Николай Комличенко хотел играть за красно-синих, но позиция чешского клуба по трансферу была слишком жёсткой.
«Мы не договорились по Комличенко, чешский клуб не пошёл навстречу – это их право. Они посчитали, что наше предложение, в той или иной степени, им неинтересно. У нас было другое мнение. Сам игрок хотел к нам перейти, были близки к этому, так что благодарны руководству чешского клуба, что пытались найти компромисс. Но они заняли жёсткую позицию, тот формат, который мы предлагали, они не приняли.
По поводу нападающего – было очень много вариантов, где-то просили большие деньги, где-то футболисты не хотели переезжать в Россию. Нам хотелось бы провести трансферную кампанию чуть лучше, будем надеяться, что ребята постараются и за себя, и за тех парней. Если не брать во внимание факт дисквалификаций и травм, то коллектив боеспособный, до зимы должны протянуть», — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.
- 3 сентября 2019
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