Бабаев: почти все клубы выразили озабоченность судейскими ошибками

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев отметил, что почти все клубы РПЛ выразили недовольство уровнем судейства в нынешнем сезоне.
«Руководство РФС и глава судейского департамента обещали всерьёз отнестись к озвученным замечаниям. Практически все клубы выразили крайнюю озабоченность большим количеством судейских ошибок. Будем надеяться, что какие-то выводы будут сделаны, главное, чтобы это было действенно. Шла ли речь о замене Егорова? Обсуждать всё, что звучало в зале заседания, не совсем этично. Моя личная позиция – необходимы чёткие меры. Нам обещали предоставить так называемую дорожную карту, посмотрим, есть перерыв, чтобы поработать.
Обсуждался целый ряд вопросов, по всем удалось достичь коллегиального решения. В том числе и сотрудничество с нашим вещателем – «Матч ТВ», есть ряд пожеланий по улучшению работы. Был вопрос по молодёжному первенству, но никаких сенсационных или сверхполитических вопросов сегодня не было», — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.
- 3 сентября 2019
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