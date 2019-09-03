Бабаев: почти все клубы выразили озабоченность судейскими ошибками

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев отметил, что почти все клубы РПЛ выразили недовольство уровнем судейства в нынешнем сезоне.

«Руководство РФС и глава судейского департамента обещали всерьёз отнестись к озвученным замечаниям. Практически все клубы выразили крайнюю озабоченность большим количеством судейских ошибок. Будем надеяться, что какие-то выводы будут сделаны, главное, чтобы это было действенно. Шла ли речь о замене Егорова? Обсуждать всё, что звучало в зале заседания, не совсем этично. Моя личная позиция – необходимы чёткие меры. Нам обещали предоставить так называемую дорожную карту, посмотрим, есть перерыв, чтобы поработать.



Обсуждался целый ряд вопросов, по всем удалось достичь коллегиального решения. В том числе и сотрудничество с нашим вещателем – «Матч ТВ», есть ряд пожеланий по улучшению работы. Был вопрос по молодёжному первенству, но никаких сенсационных или сверхполитических вопросов сегодня не было», — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.