Караваев дал обещание болельщикам «Зенита»

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев поделился впечатлениями от перехода в петербургский клуб из «Витесса» и пообещал болельщикам отдавать все силы на поле.

«Очень рад присоединиться к «Зениту». Для меня это шаг вперёд. Надеюсь приносить пользу команде и с нетерпением жду, когда присоединюсь к ней. Но сейчас самое важное — сборная. Сыграем, а потом спокойно отправлюсь в клуб. Прилетел, прошёл медосмотр, потом принял участие в тренировке. Так что никаких трудностей. С игроками «Зенита» в сборной переход уже обсудили, они вчера все поздравили.



Лига чемпионов — это всегда тяжело, но и очень интересно. Любой мечтает в ней играть. Пока сложно загадывать. А если сравнивать чешский, голландский и российский чемпионат, то для меня, повторюсь, это однозначно шаг вперед. Советовался ли с кем-то из „Зенита“ в процессе перехода? С кем-то общался, обсуждал, это нормально в таких случаях. Хотя и так понятно, что «Зенит» — это большой клуб, который борется только за самые высокие места.



С главным тренером ещё не пообщался. Надеюсь, встретимся сразу, когда приеду из сборной. Чего жду от переезда в Петербург? Если честно, я в Петербурге был очень давно, в последний раз чуть ли не лет в 15. Поэтому мне пока тяжело сказать. Но, конечно, знаю, что это город очень красивый, и про стадион слышал только хорошее. Поэтому могу пообещать болельщикам, что буду отдавать за «Зенит» все силы, и надеюсь, вместе мы добьёмся больших успехов!» — цитирует Караваева пресс-служба «Зенита».