Прядкин: некоторые топ-клубы в открытую выражали недоверие Егорову

Президент РПЛ Сергей Прядкин рассказал, как прошла встреча представителей клубов с главой департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александром Егоровым.

По его словам, некоторые команды, в том числе и топ-клубы, в открытую выражали недоверие Егорову.

«Разговор о судействе не был похож на боксёрский ринг, был конструктивный диалог. В преддверии общего собрания была получена вся информация со стороны клубов, 14 клубов прислали нам свои замечания или вопросы, связанные с судейством. Сегодня много всего было высказано, был и Алаев, и Егоров. Клубы высказывались по поводу судейства очень критически, очень много неясного с точки зрения принятия решений судей, трактовки правил, наказания судей. Каждый высказал свои нарекания. Алаев признал, что такое у нас впервые.

Мы давно не обсуждали судейства на уровне руководителей клубов, здорово, что вопрос подняли. У клубов накипело множество вопросов, которые они задавали и Егорову, и Алаеву. Это прерогатива РФС, но от ряда клубов было выражено много недоверия в том числе руководству судейского корпуса, в том плане, что назрели изменения. Это касается трактовки правил, подготовки арбитров, клубы просят как можно больше включать молодых арбитров.

Диалог получился плодотворным, клубы приняли решение, теперь сделаем обращение к президенту РФС. Диалог всем понравился, понравилось внимание руководства РФС. Некоторые клубы в открытую выражали недоверие Егорову, говорили, что они не видят перспектив. В том числе и топ-клубы. Решение будет принимать РФС, позиция недовольных клубов будет доведена до руководства РФС. Позицию Егорова мы тоже услышали. С точки зрения всех уставов – судейство находится в прерогативе РФС», — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.