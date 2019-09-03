Скаут ЦСКА: Гогуа — идеальный трансфер по соотношению цена-качество

Скаут ЦСКА Андрей Мовсесьян рассказал о сильных сторонах новичков московской команды Седрика Гогуа и Лукаса Сантоса.



«Гогуа, грубо: отбор на уровне Бекао, игра головой на уровне Васина, начало атаки на уровне Дивеева. Хорошо обучаем. Минусы: чуть хуже на разворотах в сравнении с Бекао. Лукас: скорость, дриблинг, обостряющая передача, мобильность.



Лукас Сантос? Мои коллеги ездили в Бразилию и там его присмотрели. Это было до Кубка Сан-Паулу, где Лукас стал лучшим игроком турнира. Идеальное приобретение в плане цена-качество? Гогуа за 400», — написал Мовсесьян в «Инстаграме», отвечая на вопросы болельщиков.