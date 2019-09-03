Ригони: тренер сильно хотел видеть меня в «Сампдории»

Новичок «Сампдории» Эмилиано Ригони, который перешёл из«Зенита» на правах аренды, поделился эмоциями от перехода.



«Я рад оказаться в этом клубе, вернуться в чемпионат Италии. Жду возможности начать работать с командой. Надеюсь, смогу помочь своему новому клубу достичь целей. Тренер сильно хотел видеть меня в клубе. Надеюсь отплатить ему за проявленное доверие», — цитирует аргентинца пресс-служба клуба.

Напомним, что Ригони перешёл в «Зенит» из аргентинского «Индепендьенте» летом 2017 года. Первую половину сезона-2018/19 хавбек провёл в «Аталанте», выступая за итальянский клуб на правах аренды. В составе «Зенита» Ригони сыграл в 11 матчах минувшего сезона, забив три гола и отдав шесть голевых передач. Контракт игрока с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2021 года.