Ригони: тренер сильно хотел видеть меня в «Сампдории»

Новичок «Сампдории» Эмилиано Ригони, который перешёл из«Зенита» на правах аренды, поделился эмоциями от перехода.
«Я рад оказаться в этом клубе, вернуться в чемпионат Италии. Жду возможности начать работать с командой. Надеюсь, смогу помочь своему новому клубу достичь целей. Тренер сильно хотел видеть меня в клубе. Надеюсь отплатить ему за проявленное доверие», — цитирует аргентинца пресс-служба клуба.
Напомним, что Ригони перешёл в «Зенит» из аргентинского «Индепендьенте» летом 2017 года. Первую половину сезона-2018/19 хавбек провёл в «Аталанте», выступая за итальянский клуб на правах аренды. В составе «Зенита» Ригони сыграл в 11 матчах минувшего сезона, забив три гола и отдав шесть голевых передач. Контракт игрока с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2021 года.
- 3 сентября 2019
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