Лукас Сантос: хочу показать свой футбол, чтобы ЦСКА приобрёл меня

Полузащитник Лукас Сантос прокомментировал переход из «Васко да Гамы» в ЦСКА на правах аренды.



Напомним, арендное соглашение 20-летнего бразильского футболиста рассчитано до окончания 2019 года. Соглашение предусматривает опцию дальнейшего выкупа его трансфера.



«Это будут три важных месяца моей жизни. Я постараюсь адаптироваться как можно скорее. Хочу показать свой футбол, чтобы ЦСКА приобрёл меня. Знаю, что будет нелегко, но с помощью семьи, моего агента, тренера и Бога я смогу достичь цели», — приводит слова Сантоса Globo Esporte.



В феврале «армейцы» делали официальное предложение о покупке футболиста, но в итоге стороны не договорились о трансфере. Клубы тогда не сошлись в распределении доли от последующей перепродажи хавбека.

Лукас Сантос опубликовал пост, посвящённый переходу в ЦСКА