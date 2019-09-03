Лукас Сантос: хочу показать свой футбол, чтобы ЦСКА приобрёл меня
Полузащитник Лукас Сантос прокомментировал переход из «Васко да Гамы» в ЦСКА на правах аренды.
Напомним, арендное соглашение 20-летнего бразильского футболиста рассчитано до окончания 2019 года. Соглашение предусматривает опцию дальнейшего выкупа его трансфера.
«Это будут три важных месяца моей жизни. Я постараюсь адаптироваться как можно скорее. Хочу показать свой футбол, чтобы ЦСКА приобрёл меня. Знаю, что будет нелегко, но с помощью семьи, моего агента, тренера и Бога я смогу достичь цели», — приводит слова Сантоса Globo Esporte.
В феврале «армейцы» делали официальное предложение о покупке футболиста, но в итоге стороны не договорились о трансфере. Клубы тогда не сошлись в распределении доли от последующей перепродажи хавбека.
Лукас Сантос опубликовал пост, посвящённый переходу в ЦСКА
- 3 сентября 2019
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