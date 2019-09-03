Мактоминай: Шотландия обязана победить в матче со сборной России

Полузащитник сборной Шотландии Скотт Мактоминай поделился ожиданиями от матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Россией.
«Это серьёзное соревнование. Чтобы попасть в сборную, необходимо прикладывать все возможные усилия. Для команды важно двигаться и развиваться, чтобы добиваться успехов и поставленных целей. В матче со сборной России мы обязаны победить, поражение не рассматривается», — приводит слова Мактоминая BBC.
Матч отборочного турнира чемпионата Евро-2020 Шотландия — Россия состоится в пятницу, 6 сентября, на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.
Сборная России набрала 9 очков в 4 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице группы I. Лидером группы является национальная команда Бельгии, набравшая 12 очков.
- 3 сентября 2019
-
18:59
-
18:59
-
18:53
-
18:42
-
18:38
-
18:19
-
18:04
-
18:01
-
17:39
-
17:37
-
17:22
-
17:19
-
17:10
-
16:59
-
16:57
-
16:38
-
16:27
-
16:17
-
16:15
-
16:02
-
16:01
-
15:45
-
15:39
-
15:33
-
15:26
-
15:23
-
15:06
-
14:44
-
14:33
-
14:28
-
14:28
-
14:17
-
14:02
-
13:41
-
13:27