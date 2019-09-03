Мактоминай: Шотландия обязана победить в матче со сборной России

Полузащитник сборной Шотландии Скотт Мактоминай поделился ожиданиями от матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Россией.



«Это серьёзное соревнование. Чтобы попасть в сборную, необходимо прикладывать все возможные усилия. Для команды важно двигаться и развиваться, чтобы добиваться успехов и поставленных целей. В матче со сборной России мы обязаны победить, поражение не рассматривается», — приводит слова Мактоминая BBC.



Матч отборочного турнира чемпионата Евро-2020 Шотландия — Россия состоится в пятницу, 6 сентября, на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.



Сборная России набрала 9 очков в 4 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице группы I. Лидером группы является национальная команда Бельгии, набравшая 12 очков.

Матч Шотландия — Россия обслужит греческая бригада арбитров