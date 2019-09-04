Задай вопрос Василию Кикнадзе!

Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе станет очередным гостем «Чемпионата».



У читателей «Чемпионата» есть уникальная возможность прислать свои вопросы генеральному директору «железнодорожников» на электронный адрес vopros@rambler-co.ru. Вопросы должны быть корректными и по возможности небанальными. Убедительно просим рядом с вопросом указывать своё имя или ник.



Кикнадзе вошёл в совет директоров «Локомотива» в 2013 году. С 29 декабря 2018 года Кикнадзе занял пост генерального директора клуба, сменив на этом посту Илью Геркуса.



Московский «Локомотив» набрал 14 очков в 8 матчах и занимает 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.