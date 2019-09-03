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«Тоттенхэм» представил третью форму на сезон. Она голубого цвета

«Тоттенхэм» представил третью форму на сезон. Она голубого цвета
Футбол / Англия 0

«Тоттенхэм Хотспур" на официальном сайте представил третью форму на сезон-2019/20.

Экипировка выполнена в голубом цвете и содержит множество намеков на культуру трикотажа 90-х годов.

«Все увидят влияние ретро, ​​это дань уважения культуре трикотажа 90-х. Когда вы видите голубой цвет, то думаете о тех игроках, которые проложили этот путь. Я надеюсь, что в этом году мы сможем носить эти футболки с гордостью", — сказал нападающий лондонского клуба Гарри Кейн.

В данной форме команда сыграет после старта еврокубковой кампании. Изготовителем экипировки является компания Nike.

«Тоттенхэм Хотспур», набрав пять очков, занимает девятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги после четырёх туров.

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