«Ростов»: сотрудникам клуба запретили доступ на «Ростов Арену»

PR-директор «Ростова» Денис Штанько сообщил, что сотрудникам клуба запретили доступ на стадион, а место проведения матча 9-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» не определено.
«На момент получения клубом предложения о расторжении договора аренды стадиона „Ростов Арена“ клуб не имел каких-либо задолженностей перед компанией „Спорт-Ин“. Информация, опубликованная на сайте эксплуатанта стадиона, не соответствует действительности.
На сегодняшний день у клуба нет понимания, где пройдёт матч с «Ахматом», который должен состояться 15 сентября. «Кроме того, управляющая компания стадиона запретила доступ на „Ростов Арену“ для сотрудников ФК „Ростов“ — все пропуски и аккредитации ранее были аннулированы», — приводит слова Штанько «РИА Новости».
Из-за отказа «Спорт-Ин» «Ростов» проведёт миротворческий матч со сборной Сирии 8 сентября на стадионе «Олимп-2».
- 3 сентября 2019
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