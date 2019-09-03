Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Ростов»: сотрудникам клуба запретили доступ на «Ростов Арену»

«Ростов»: сотрудникам клуба запретили доступ на «Ростов Арену»
Футбол / РПЛ 0

PR-директор «Ростова» Денис Штанько сообщил, что сотрудникам клуба запретили доступ на стадион, а место проведения матча 9-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» не определено.

«На момент получения клубом предложения о расторжении договора аренды стадиона „Ростов Арена“ клуб не имел каких-либо задолженностей перед компанией „Спорт-Ин“. Информация, опубликованная на сайте эксплуатанта стадиона, не соответствует действительности.

На сегодняшний день у клуба нет понимания, где пройдёт матч с «Ахматом», который должен состояться 15 сентября. «Кроме того, управляющая компания стадиона запретила доступ на „Ростов Арену“ для сотрудников ФК „Ростов“ — все пропуски и аккредитации ранее были аннулированы», — приводит слова Штанько «РИА Новости».

Из-за отказа «Спорт-Ин» «Ростов» проведёт миротворческий матч со сборной Сирии 8 сентября на стадионе «Олимп-2».

«Спорт-Ин»: договор с «Ростовом» по стадиону действует в полном объёме
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент