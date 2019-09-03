Бразильский журналист: Лукас Сантос будет проигрывать все единоборства

Ведущий YouTube-канала AtençãoVascaínos! Флавио Диас выразил сомнение в уровне полузащитника Лукаса Сантоса, который перешёл в ЦСКА.
«Он очень низкий. Будь он ещё немного ниже, то вообще не заиграл бы. В начале этого года Лукас принял участие в Кубке Сан-Пауло U20. Его команда дошла до финала и уступила лишь по пенальти, а Лукас стал одним из главных открытий турнира с пятью голами после девяти игр. Болельщики «Васко» очень любят своего воспитанника и рассчитывали на него. Когда ЦСКА полгода назад хотел взять футболиста, то его не продали.
Конечно, ещё большой вопрос: сможет ли он заиграть на уровне профессионалов? Там намного сложнее блистать. Лукас хорош в игре один на один, но обводить взрослых – это уже другое. Тем более с его габаритами. Единоборства он будет проигрывать все. В Бразилии у него не получилось заиграть на уровне профессионалов. Хотя ему давали шансы. В «Васко» верят в молодых. Например, более молодому 19-летнему Таллесу Магно удалось стать основным.
Честно, я очень болею за этого парня, потому что он умный и воспитанный. Он не скажет чушь во время интервью. Культурный парень, который готов учить язык и вообще слушать, что ему говорят. В Бразилии он через многое прошел, чтобы пробиться. В том числе предубеждения из-за роста. Сталкивался и с дискриминацией. Многие говорили, что у него нет шансов в футболе», — сказал Диас в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.
- 3 сентября 2019
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