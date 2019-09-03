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Лукас Сантос: знаю, что Россия — страна, немного отстающая в борьбе с расизмом

Лукас Сантос: знаю, что Россия — страна, немного отстающая в борьбе с расизмом
Футбол / РПЛ 0

Новичок ЦСКА полузащитник Лукас Сантос поделился мнением о проблеме расизма в российском футболе.

Напомним, Сантос перешёл из «Васко да Гамы» в ЦСКА на правах аренды. Арендное соглашение 20-летнего бразильского футболиста рассчитано до окончания 2019 года. Соглашение предусматривает опцию дальнейшего выкупа его трансфера.

«Я готов справиться с этим. Некоторые подобные случаи происходили и в Бразилии. Да, это не может не расстраивать. Знаю, что Россия — страна, немного отстающая в плане борьбы с расизмом. Думаю, я многого не пойму, но постараюсь прикрыть уши и играть в свой футбол. Думаю, всё будет хорошо», — приводит слова Сантоса Globo Esporte.

В феврале «армейцы» делали официальное предложение о покупке футболиста, но стороны не договорились о трансфере. Клубы тогда не сошлись в распределении доли от последующей перепродажи хавбека.

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